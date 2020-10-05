Minik Ege, at üzerinde denge kurmaya çalışıyor

İzmir'de göz ameliyatı için götürüldüğü hastanede anestezi sırasında oksijen yerine azot gazı verilince beyin felci olan 6 yaşındaki Ege Avcı, hipoterapi (atlı terapi) yönteminden faydalanmaya başladı.

KUCAĞINDA TAŞIYOR

8 yaşındaki 'Fıstık' isimli Midilli atının üzerine bindirilen Ege, 15-20 dakika süren seanslarda içgüdüsel olarak atın üzerinde denge kurmaya çalışıyor. Uzun süredir yoğun fizik tedavi programına katıldıklarını söyleyen anne İpek Yeşilçam (33), Ege'nin atı çok sevdiğini belirterek bazı komutlara yanıt verdiğini dile getirdi. Torbalı'da ailesinin hastaneye götürdüğü Ege Avcı'nın, gözündeki şaşılık nedeniyle ameliyat olmasına karar verildi. 10 Aralık 2018'de Torbalı Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan Ege'ye, anestezide azot gazı verilince kalbi durdu, beyninde ödem oluştu. Yutkunma dahil tüm vücut fonksiyonlarını kaybeden Ege, 1.5 yıldır yoğun fizik tedavi programına katılıyor. Anne İpek Yeşilçam'ın kucağında özel eğitim merkezine getirdiği Ege, Fıstık adlı Midilli atının üzerinde 20 dakikalık seanslarda denge kurmaya çalışıyor.