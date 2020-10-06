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Haberler İzmir ‘Cüzdanıma kavuşunca mutluluktan ağladım’

‘Cüzdanıma kavuşunca mutluluktan ağladım’

‘Cüzdanıma kavuşunca mutluluktan ağladım’
Giriş Tarihi: 6.10.2020

İZMİR'DE kurye Tayfun Öztunç, içinde 5 bin lira ve altın bulunan bir cüzdan buldu. Kredi kartındaki isimden Senem Yiğit'e ulaşan Öztunç, içi para dolu cüzdanı kendisine teslim etti. İzmir'de yaşayan Senem Yiğit (19), cuma günü bankadan para çektikten sonra cüzdanını düşürdü. Durumu işyerine gidince fark eden Senem, kahroldu. Ama genç kızın şansı vardı. Çünkü cüzdanı bulan ve içindeki kredi kartındaki isimden yola çıkarak kendisini bulan Tayfun Öztunç sayesinde cüzdanına kavuştu. Yiğit, "Mutluluktan ağladım, çünkü para kolay kazanılmıyor" dedi.

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