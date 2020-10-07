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Haberler İzmir İzmir'deki denetimde HES kodu kırmızı olduğu belirlenen 2 kişi yurtta karantinaya alındı

'deki denetimde kodu kırmızı olduğu belirlenen 2 kişi yurtta karantinaya alındı

'in Buca ilçesinde trafik polislerinin yaptığı denetimlerde kodları kırmızı olduğu belirlenen 2 kişi sağlık ekipleri tarafından öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

İzmir'deki denetimde HES kodu kırmızı olduğu belirlenen 2 kişi yurtta karantinaya alındı

07.10.2020, 09:34 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020,09:57

İzmir'in Buca ilçesinde trafik polislerinin yaptığı denetimlerde HES kodları kırmızı olduğu belirlenen 2 kişi sağlık ekipleri tarafından öğrenci yurdunda karantinaya alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Erdem Caddesi'nde trafik denetimi yapan polis ekipleri biri kadın olmak üzere 2 kişinin bindiği motosikleti durdurarak HES kodu denetimi yaptı.

Yapılan kontrollerde HES kodları kırmızı olduğu belirlenen 2 kişiyle ilgili sağlık ekiplerine bilgi verildi.

Olay yerine gelen filyasyon ekipleri tarafından teslim alınan 2 kişi Buca ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

HES kodları kırmızı çıkan 2 kişiye polislerin yaptığı denetim ve filyasyon ekibine ait araca bindirilerek yurda götürülmesi çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, HES kodları kırmızı çıkmasının ardından iki kişinin kenarda beklemesi ve polislerle konuşmayla, filyasyon ekibine ait sağlık aracına binmeleri yansıdı.

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