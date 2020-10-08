Altınyol'daki o şeride dikkat

İzmir'de son haftalarda özel araç kullanımının artması ile birlikte trafikte yoğunluk oluşmaya başladı. Araç trafiğine en çok maruz kalan ve en yoğun kullanılan ana arterlerden Altınyol da bu sıkışıklıktan nasibini aldı.

TRAFİK DAHA AKICI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce daha önce 4 şeride çıkartılan Altınyol'da, pandemi sonrası ücretsiz çekici hizmeti verilip, günün belirli saatlerinde de ilave şerit uygulamasına geçildi. İlave şerit uygulaması ile özellikle akşam saatlerinde Konak'tan Karşıyaka yönüne gidişte şerit sayısı 4'ten 5'e çıkarken, diğer yönde ise şerit sayısı 4'ten 3'e düştü. Büyükşehir Belediyesi'nce hayata geçirilen uygulamalar sonrası trafikte kısmen bir rahatlama olduğu ifade edilirken, akşam saatlerinde Konak'tan Karşıyaka yönüne gidişte akıcı ama halen kalabalık bir trafiğin olduğu göze çarptı. Uzmanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu döneminde de bu uygulamanın denendiğini ancak 2005'te yaşanan bir trafik kazası sonrası kaldırıldığını belirterek ilave şerit uygulamasının tehlikesine dikkat çekti.





15 YIL ÖNCE DENENMISTI

2005 yılında özel bir diyaliz merkezinde görev yapan 29 yaşındaki doktor Banu Duygu, sabah saatlerinde Karşıyaka'dan Konak yönüne doğru Altınyol'daki ilave şeridi kullanarak işe giderken bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmişti. Duygu'nun otomobili normal şeridinden Karşıyaka'ya giden sürücü F.K.'nin kullandığı araç ile kafa kafaya çarpışarak hurdaya dönmüş ve doğum günü sabahı hayatını kaybeden genç doktorun ardından bu uygulamadan vazgeçilmişti.

Metin BURMALI