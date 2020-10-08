İzmir'de bugün boşanma davası olan eşi Bihter Yalçınsoy'u (31), dün gece bıçaklayarak öldüren Rahman Yalçınsoy (36) emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanan Rahman Yalçınsoy'un, sevk sırasında sessizliğini koruduğu gözlendi.
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren adam adliyeye sevk edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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