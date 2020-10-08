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Haberler İzmir Boşanma aşamasındaki eşini öldüren adam adliyeye sevk edildi

Boşanma aşamasındaki eşini öldüren adam adliyeye sevk edildi

Yaklaşık 7 yıldır evli olduğu eşini boşanma davasından bir gün önce bıçaklayarak öldüren , emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Boşanma aşamasındaki eşini öldüren adam adliyeye sevk edildi

İHA

08.10.2020, 18:20

İzmir'de bugün boşanma davası olan eşi Bihter Yalçınsoy'u (31), dün gece bıçaklayarak öldüren Rahman Yalçınsoy (36) emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanan Rahman Yalçınsoy'un, sevk sırasında sessizliğini koruduğu gözlendi.

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