  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir ‘Ters yön’ kazasında hala dava açılmadı

‘Ters yön’ kazasında hala dava açılmadı

‘Ters yön’ kazasında hala dava açılmadı
Giriş Tarihi: 8.10.2020

İZMİR Çeşme Otobanı'nda 14 Temmuz'da otomobiliyle ters yöne giren Meltem Öztürk (32), 49 kilometre gittikten sonra 140 kilometre hızla çaptığı otomobilin sürücüsü Nurullah Gül'ün (32) ölümüne neden oldu. Ölen Nurullah Gül'ün ailesinin avukatı Abdurrahman İvelik, ifadesinin ardından serbest bırakılan ve hastaneden akıl sağlığı raporu istenen sürücü Öztürk hakkında tutuklama tedbiri uygulanmasını ve davanın açılmasını beklediklerini söyledi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Ters yön’ kazasında hala dava açılmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA