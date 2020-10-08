‘Ters yön’ kazasında hala dava açılmadı

İZMİR Çeşme Otobanı'nda 14 Temmuz'da otomobiliyle ters yöne giren Meltem Öztürk (32), 49 kilometre gittikten sonra 140 kilometre hızla çaptığı otomobilin sürücüsü Nurullah Gül'ün (32) ölümüne neden oldu. Ölen Nurullah Gül'ün ailesinin avukatı Abdurrahman İvelik, ifadesinin ardından serbest bırakılan ve hastaneden akıl sağlığı raporu istenen sürücü Öztürk hakkında tutuklama tedbiri uygulanmasını ve davanın açılmasını beklediklerini söyledi.