İzmirli avukat Varol Turbay, yüzlerce babalık davasını kazanarak, 'baba avcısı' diye anılmaya başladı. Babalık davası için çocuklar ya da anneler avukat Turbay'ın kapısını çalıyor. İki çocuk babası, İzmir Barosu avukatı Turbay'ın baktığı her babalık davası ayrı bir insan hikayesi barındırıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 33 yaşında bitirdiğini belirten Varol Turbay, son 20 yılda 300'e yakın babalık ve tazminat davasını kazandığını dile getirerek, bu başarısını Yeni Asır'a anlattı.



ALMANYA'DAN BAŞVURDULAR

33 yaşında ilk kez giydiği cüppe ile avukatlık hayatına başlayan ve Karşıyaka'da bürosu olan avukat Varol Turbay, üst üste kazandığı babalık davalarının yazılı ve görsel basında yer alması üzerine benzer davaların sürekli kendisine geldiğini söyledi. Turbay, Alman Sosyal Hizmetler yetkililerinin bile kendisini arayıp, babaları Türkiye'ye dönen Almanya'daki kadın ve çocuklar için avukatlık yapmasını istediğini dile getirdi.





YENİ ASIR ÇOK ETKİLİ OLDU

Art arda babalık davalarını almasında Yeni Asır'ın haberlerinin büyük payı olduğunu belirten Turbay, "Bizim davalarımızdan önce şöyleydi: Bir kadın evlilik dışı hamile kalırsa ve baba kabul etmezse, kadın çocuk doğduktan sonra bir yıl içinde mahkemeye başvurmak zorundaydı, yoksa hakkını kaybediyordu. Yargıtay kadına 'Sen 18 yaşını geçmişsin, ne yaptığını bilecek yaştasın, korunsaydın ya da bir yıl içinde davanı açsaydın' diyordu. Ama erkeğe bir şey yok! Oysa ki erkeğin de kadın kadar sorumluluğu var. Yasa çocuklara da mahkeme hakkı veriyordu ama 18 yaşından gün almasından itibaren, bir yıl süresi vardı mahkeme açmak için. Yoksa hakkını kaybediyordu. Ama artık bu durum değişti, fakat yeni durumu ne avukatlar biliyor ne de mağdurlar. Artık Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı var. Zaman ve yaş sınırlaması yok. Bu iptal kararı ile açtığımız tüm davalarda DNA sonuçlandıktan sonra ve bazı delil ve tanık ile belgeleri ibraz ettiğimizde, davayı kazanıyoruz. Yeni Asır'da çıkan Muğla ve İzmir'deki iki babalık davası haberinin ardından 30'a yakın kadın arayıp dava için görüşmek istediğini söyledi" dedi.





HEPSİ FİLM SENARYOSU GİBİ

Unutamadığı davalardan birinin İstanbul'da bir üniversite öğrencisi kızla ilgili olduğunu söyleyen Turbay, "İzmir'de gayrimeşru olarak dünyaya gelen Duygu Paksoy, 22 yıl sonra açtığı davada hem babasının adını ve soyadını kullanma hakkını hem de mirasçılık hakkını aldı. Genç kız ayrıca 'Babacığım' diyemediği için babasından 200 bin TL tazminat istemişti. Paksoy için, yıllarca 'Babacığım' demekten ve onu sevgisinden mahrum bırakan işadamı Hasan Er Paksoy'a manevi tazminat davası açmıştık" dedi.



SÜREKLİ TEHDİTLER ALIYORUM

Baktığı davalar içinde mafya babası ve zengin işadamlarının çoğunlukta olduğunu belirten avukat Turbay, bir çoğundan tehdit aldığını ya da davadan çekilmek için binlerce lira rüşvet teklif edenlerin olduğunu söyledi. Turbay, "İşin dozunu kaçıran bir baba adayı yazlığımı yakmaya bile kalkıştı. Son anda alevlere engel olduk" diye konuştu.



DAVALARDAN BAZILARI

1. Semiha Yücel-Tevfik Karadeniz davası (2015): Fethiye'nin köyünden Semiha'nın annesi ile bir tiyatronun dekorcusu olan Karadeniz arasındaki gayriresmi ilişki sonucu babalık davası açıldı. Semiha babasının nüfusuna geçti ancak miras davası üvey kardeşi ve babasının eşiyle devam ediyor. 2. Sevtap Ensari ve S.T davası (2017): Babalık ve tazminat davası açıldı. İstanbullu iş insanı S.T. hakkında dna testine gelmediği için yakalama kararı çıkarıldı. 3. Noyan Akın-Mehmet Akın davası (2019): Noyan'ın annesi evli iken alt komşu baba Mehmet'le birlikte oluyor. Hamile kalınca Mehmet çocuğu istemiyor. Anne ise doğum yapıyor. Mehmet ise Almanya'ya gidiyor ve başka kadınla evleniyor. Babalık davası açıldı ve Noyan babasının nüfusuna geçti. Tazminat davası sürüyor. 4. Ahmet Öz-Mehmet Usulcan (2015): Salihlili toprak ağası Mehmet, Ahmet'in annesiyle gayrimeşru ilişki yaşıyor. Babası Ahmet'i istemiyor ve nüfusuna geçirmiyor. Babalık davası açıyorlar, çocuk babanın nüfusuna geçemiyor ve Yargıtay kararı onuyor. 50 yıl sonra yeniden yargılama yapılmasını sağlayarak çocuğun baba nüfusuna geçmesi sağlanıyor.

Fatih ŞENDİL