Boşanamadan katledildi

İzmir'de işçi olarak çalışan Rahman Yalçınsoy (36), 7 yıl önce Bihter Yalçınsoy (31) ile evlendi. Ancak çift arasında geçimsizlik başladı. Yaklaşık 1 ay önce mahkemeye başvuran çift, boşanma davası açtı. Bihter Yalçınsoy da, Eskişehir'de yaşayan annesinin yanına döndü.

ÜÇ YERİNDEN BIÇAKLADI

Dün İzmir Adliyesi'nde çiftin boşanma davası vardı. Duruşma için 2 gün önce Eskişehir'den İzmir'e gelen Bihter Yalçınsoy, Karşıyaka'da oturan kız kardeşinin evine gitti. Eşinin geldiğini öğrenen Rahman Yalçınsoy da önceki akşam, boşanma şartlarını konuşmak için baldızının evine geldi. Ancak ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, üzerinde taşıdığı bıçağı çıkaran Rahman Yalçınsoy, eşini 2'si göğsünden biri de yüzünden olmak üzere 3 yerinden bıçakladı. Bihter Yalçınsoy kanlar içinde yere yığılırken, eşi ise kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz kadın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Rahman Yalçınsoy ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.



DAVA İÇİN GELECEĞİ ADLİYEDEN CENAZESİ ÇIKTI

BOŞANMA davasından bir gün önce katledilen Bihter Yalçınsoy'un cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı. Bir süredir Eskişehir'de annesinin yanında yaşayan talihsiz kadının boşanma davası için İzmir'e geldiği ifade edildi. Yalçınsoy'un cenazesi, boşanma davasının görüleceği gün İzmir Adliyesi'nde yer alan Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak defnedilmek üzere Eskişehir'e götürüldü.

Fatih ŞENDİL