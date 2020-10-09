Büyükşehir’den çevreye ihanet!

Vadi içinde, göletlere atılan çöpler nedeniyle kötü koku ve görüntü kirliliği oluşurken, göletlerden bazılarında artan kirlilik nedeniyle balık ölümleri yaşanıyor.



YÜZEY ÖLÜ BALIKLA DOLDU

Su yüzeyini yüzlerce ölü balığın kapladığı göletlerde suyun çekildiği noktalarda da ölü balık kalıntılarına rastlanıyor. Şehir merkezine yakınlığıyla İzmirlilerin tercih ettiği noktalardan olan 'Homeros Vadisi'ne gelenler, çevre kirliliğinin bir an önce önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Vadide kirliliğin tehlikeli boyutlara ulaştığını söyleyen bölge sakinlerinden Harun Şeker (31), "Hafta sonları buraya pikniğe geliyorduk ancak artık kokudan duramıyoruz. Kirlilik sebebiyle balıklar ölüyor. Pikniğe geldiğimizde kokmayan yer arıyorduk, ancak şimdi manzara daha da kötüye gidiyor" diye konuştu.





'YAKINDA ÖRDEKLER DE ÖLÜR'

ÖLÜ balıkların yanı sıra çevrede çok kötü koku olduğunu belirten Abdi Kartal ise "Bornova'ya çok yakın olması nedeniyle çocuklarımı alıp, Homeros Vadisi'ne giderdim. Ancak gördüğüm manzara beni çok şaşırttı. Vadideki göletlerden çok pis bir koku yayılıyor ve ölü balıklar var. Büyükşehir ve Bornova Belediyesi yetkililerine soruyorum. Kim ailesini ve çocuklarını buraya getirmek ister ki? Ölü balıkları görünce çok üzüldüm. Her canlı gibi onların da yaşaması gerekiyor. Göletlerde ördekler de var ama bu kirlilik sebebiyle yakında onlar da ölür" diye konuştu.



