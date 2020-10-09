İzmir sağanak yağışa teslim

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyarısını yaptığı gök gürültülü sağanak yağış ve dolu, tüm Türkiye ve Ege'de olduğu gibi İzmir'de de etkili oldu. Urla ve Menemen'de dolu yağışı, Karaburun açıklarında ise hortum meydana geldi. Doluya karşı bazı vatandaşların araçlarının üzerine halı ve battaniye sererek önlem almaya çalıştığı göze çarparken, sağanak yağış nedeni ile Buca'da bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Narlıdere ve Balçova'da ise sürücüler dolu nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.





BAYRAKLI ilçesindeki Sevgiyolu'nda ise iş yerlerini su bastı. Beyaz eşya bayii Mert Gümrükçü (27), "Çevremizdeki birçok ev ve iş yerini su bastı. Doğalgaz çalışmalarından sonra açık şekilde bırakıldı" dedi.









METİN BURMALI