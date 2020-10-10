  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir ALOSBİ yatırımlarını Vali Köşger’e anlattılar

yatırımlarını Vali Köşger’e anlattılar

ALOSBİ yatırımlarını Vali Köşger’e anlattılar
Giriş Tarihi: 10.10.2020

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ni (ALOSBİ) ziyaret etti. Ziyarette ALOSBİ'deki yeni yatırımlar ve hedefler görüşüldü. ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, 10 milyon metrekare alan içerisinde hayata geçirilmiş dev bir sanayi projesi olduğunu belirterek, "Biz elimizdeki tüm imkan ve avantajları Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak projeler için seferber etmeye hazırız" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ALOSBİ yatırımlarını Vali Köşger’e anlattılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA