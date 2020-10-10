ALOSBİ yatırımlarını Vali Köşger’e anlattılar

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ni (ALOSBİ) ziyaret etti. Ziyarette ALOSBİ'deki yeni yatırımlar ve hedefler görüşüldü. ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, 10 milyon metrekare alan içerisinde hayata geçirilmiş dev bir sanayi projesi olduğunu belirterek, "Biz elimizdeki tüm imkan ve avantajları Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak projeler için seferber etmeye hazırız" dedi.