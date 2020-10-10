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’in Çernobil’i için siyaset üstü zirve

İzmir’in Çernobil’i için siyaset üstü zirve
Giriş Tarihi: 10.10.2020

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın "İzmir'in Çernobil'i artık temizlensin" çağrısı karşılık buldu. AK Partili Hamza Dağ'ın görüşmeleri ile nükleer atık içeren alanın temizlenmesine yönelik ilk adım atılarak, İzmir Valiliği'nde siyaset üstü toplantı gerçekleşti. Yapılan toplantıya yönelik bilgi veren Başkan Arda, "Kurşun fabrikasının olduğu bölgenin nükleer atıklardan temizlenmesi için yaptığımız çağrı karşılık buldu. Bugün valilikte bir masa etrafında toplandık. İzmir'in Çernobili'nin temizlenmesi için ilk adımı attık. AFAD yetkilileri, Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak, Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız'la valilikte buluştuk. Bu çok önemli bir adım" dedi. Arda, alanın temizlenerek kamuya devredilmesini ve nükleer atık temalı park yapılmasını istediğini söyledi.

Erhan GÜLENÇ

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