İzmir Karşıyaka'da boşanma davasından 1 gün önce eşi Rahman Yalçınsoy tarafından katledilen Bihter Yalçınsoy'un annesi Gülay Yılmaz, kızının kollarında can verdiğini söyleyerek cani damadının en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.



'BİR KONUŞALIM' DEDİ

YENİ Asır'a konuşan anne Gülay Yılmaz , "Biz İzmir'e diğer kızımın evine geldik. Bir saat sonra telefonla aradı. 'Duruşmaya gelecek misiniz' dedi. Kızım da 'Tabii ki geleceğiz, yoksa İzmir'e niye gelelim ki' dedi. Rahman 'O zaman mahkeme öncesi bir konuşalım olur mu' dedi. Biz de 'Medeni bir biçimde neden olmasın' dedik. Ama o cani kızımı katletti" dedi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen katil zanlısı koca Rahman Yalçınsoy'un ailesi de gelinlerinin, Rahman Yalçınsoy'u eve çağırıp tahrik ettiğini iddia etti.





HUNHARCA BIÇAKLADI

KIZINA, konuşmak için eve geldiği anda bıçakla saldırdığını ve arkasına bile bakmadan kaçtığını ileri süren anne Gülay Yılmaz, "Bu adam bir cani, kızımı hunharca bıçakladı. Kızım kollarımda can verdi. Bu adamın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Bir de utanmadan namus iddiasında bulunuyor. Ölen kızımın o adamın soyadını taşımasını istemiyorum" diye konuştu.

Fatih ŞENDİL