Halkapınar Aktarma Bölgesi için uyarı: Yayaların can güvenliği yok

İzmir'de yaya güvenliği için çeşitli çalışmalar yürüten Yaya Derneği, metro, tramvay istasyonlarının yanı sıra ESHOT ve İZULAŞ tarafından kullanılan otobüs terminalini de içinde barındıran Halkapınar Aktarma Bölgesi'nde kapsamlı bir alan araştırması gerçekleştirdi. Araştırma sonuçlarına göre; yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu Halkapınar bölgesinde yeterli ışıklandırma, yönlendirme/bilgilendirme levhalarının olmadığı, istasyonlara uzak mesafede yer alan yaya geçitlerinin ise vatandaşların can güvenliğini tehlikeye attığı tespit edildi.





'BU BÖLGE, KENTİN ARAÇ MERKEZLİ OLDUĞUNUN EN BÜYÜK İSPATI'

İzmir Yaya Derneği Başkanı Erol Akcan, Halkapınar Aktarma Bölgesi'nin yaya güvenliği için son derece tehlikeli ve ölümcül risk taşıdığını ifade ederek, şunları söyledi:



"Halkapınar Aktarma Bölgesi, binlerce İzmirlinin toplu taşımayı kullanmak için geldiği bir aktarma merkezi. Ancak bu bölge, kentin araç merkezli olduğunun en büyük ispatı. Çünkü, tramvay durağından, metro durağından inen bir yayanın karşı tarafta yer alan otobüs duraklarına geçmesi için kullanabileceği bir yaya geçidi yok. Yolun uzağında yer alan yaya geçidi tabelalarla gösteriliyor ancak uzak kaldığı için vatandaş kendisini caddeye atarak karşı yola geçmeye çalışıyor. Yaşlı bir yayayı, engelli bir yayayı düşünün bunların karşı tarafa geçmesi gerçekten zorlaşıyor. Özellikle, Halkapınar tramvay istasyonun olduğu bölge çok riskli. Tramvaydan inen vatandaşlar, karşılarında otobüs duraklarını görüyor. Uzaktaki yaya geçidini kullanmak yerine buradan direkt koşarak otobüse yetişmek için kendisini yola atıyor. Bu da hem yayalar açısından hem de sürücüler açısından ölümcül riskler oluşturuyor. Yaya geçidinin çok uzak olması sebebiyle insanlar alternatif geçişle karşıya geçmeye çalışıyor"





YAYA GEÇİDİ YAYAYA YAKIN OLMALI

Yayaların güvenliği için aktarma noktasına yakın yaya geçidine ihtiyaç olduğunu dile getiren Akcan, "İnsanların otobüse geçebilmeleri için karşı yola geçebilmeleri için bir yaya geçidinin olması lazım. Çözümü varken bu bizi üzüyor. İnsanlara böyle bir yaşamı hak görmek doğru değil. Bunun çözümü de var. Çözüm üst geçitse üst geçidin yapılması gerekiyor. Çözüm yaya geçidiyse yapılması gerekiyor. Buraya acil çözüm şart. İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle bir görüşme yaptık ve görüşmede çözüm istedik. Viyadükten gelen araçların çok hızlı geldiğini bu anlamda durma riskinin olduğunu ifade ettiler. O günden bu zamana bir gelişme yaşanmadı" dedi.





IŞIKLANDIRMA ŞART

Halkapınar Aktarma Bölgesi'ndeki viyadük altının karanlık olmasının ise bir başka sorun olduğunu dile getiren Akcan, acil bir şekilde Halkapınar'a ışıklandırmanın yapılmasını ifade etti. Akcan, "Özellikle belli bir saatten sonra burayı kullanan kadın arkadaşlar açısından buranın bir an önce aydınlatılmasını ve işlevsel hale gelmesini istiyoruz. Işığın olmamasından dolayı burası çoğu zaman tuvalet olarak kullanılıyor. Uyuşturucu bağımlıları, tinercilerin uğrak yeri haline geldi. Burayı genç arkadaşlar, engelli arkadaşlar kullanıyor. Savunma ve güven konusunda çok sıkıntılı bir nokta. Viyadük altında lamba gözüküyor ama lambalar yanmıyor. 3-4 tane lamba buraya konulabilir. Dikkate alınmaması ayrı bir sorumsuzluk. Yüz binlerce insanın kullandığı bu yerin böyle güvencesiz, atıl olması İzmir'e yakışacak bir durum değil. Acil çözüme kavuşmasını, karanlık bölgelerin aydınlatılmasını istiyoruz" diye konuştu.



'KÖPRÜ ALTINDA HER TÜRLÜ İNSAN VAR'

Otobüs duraklarına geçebilmek için köprü altını kullandığını söyleyen Nihan Doğan (18), "Gece eve dönmek mecburiyetinde kaldığımız zaman ne tür insanlar var belli değil. Önüne her türlü insan çıkabiliyor. Sarhoşu, alkol bağımlısı tinercisi bu köprünün altında kalıyor. Çok zor durumlar geçiriyoruz. Işıklandırma gerekiyor ama kimse bu konuyla uğraşmıyor" dedi.



Vatandaşlardan Önder Kaya da, Halkapınar Aktarma Merkezi'ne bir yaya geçidinin yapılması gerektiğini söyleyerek, "Buraya bir yaya geçidi yapılsa iyi olur. İnsanlar karşı yola geçerken koşarak geçiyorlar. Bazı yayalar kazadan ucuz kurtuluyor. Kaç defa şahit oldum. Can güvenliğimiz yok" diye konuştu.





Sebahattin Kaya ise, "Yaya geçidi belki tramvaydan dolayı olmayabilir ama yaya geçidi yapılmıyorsa üst geçit yapılması gerekiyor. Yayaların can güvenliği hiçe sayılıyor" dedi.

DHA