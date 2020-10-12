Halkapınar bölgesinde can güvenligimiz yok

İZMİR'DE yaya güvenliği için çeşitli çalışmalar yürüten Yaya Derneği, her gün binlerce kişinin kullandığı Halkapınar Aktarma Bölgesi'nde kapsamlı alan araştıması yaptı. Araştırma sonuçlarına göre; Halkapınar bölgesinde yeterli ışıklandırma, yönlendirme/ bilgilendirme levhalarının olmadığı, istasyonlara uzak mesafede yer alan yaya geçitlerinin ise vatandaşların can güvenliğini tehlikeye attığı tespit edildi. İzmir Yaya Derneği Başkanı Erol Akcan, Halkapınar Aktarma Bölgesi'nin yaya güvenliği için tehlikeli ve ölümcül risk taşıdığını ifade ederek, şunları söyledi: "Tramvay durağından, metro durağından inen bir yayanın karşı tarafta yer alan otobüs duraklarına geçmesi için kullanabileceği bir yaya geçidi yok. Yolun uzağındaki yaya geçidi tabelalarla gösteriliyor ancak vatandaş kendisini caddeye atarak karşıya geçmeye çalışıyor" dedi.