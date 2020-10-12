İzmir'de sahte rakıdan ölenlerin sayısı 11’e yükseldi

İzmir'de sahte rakıdan zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuranlardan 4 kişi daha yaşamını yitirirken, ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

4 KİŞİ DE YOĞUN BAKIMDA

ALINAN bilgiye göre, metil alkolden zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranlardan Necdet Kanatlıer (67) ve Nihat Karaoğlan (68) İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, İlhami Kalfa Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde, Hüseyin Yılmaz ise Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ölenlerin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bu arada, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 3, İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 1 kişinin daha metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle başvurduğu öğrenildi. Bu 4 kişinin tedavilerinin yoğun bakımda devam ettiği belirtildi. İzmir'de 9 Ekim'de nin ettisahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 18 kişi kentteki hastanelere başvurmuş, hastaneye kaldırılanlardan 7'si önceki gün yaşamını yitirmişti.



'BİR KADEHİ BİLE ÖLDÜREBİLİR!'

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Aksun, "Metil alkolden yapılan bir kadeh sahte içki bile insanları zehirleyerek ölümüne neden olabilir" dedi. Aksun, daha çok sanayide kullanılan, ucuz olması nedeniyle kaçak içkilere eklenen metil alkol zehirlenmesi belirtilerinin sarhoşlukla karıştırıldığına dikkat çekti. Belirtilerin genellikle 10 ila 24 saat arasında kendisini hissettirdiğini anlatan Aksun, "10 saat sonra etil alkolün etkileri kaybolmaya başlarken, metil alkolde bilinç bulanıklığı, baş ağrısı, koma, görme bozukluğu, özellikle de çift görme gibi rahatsızlıklar yaşanıyor" dedi. Aksun, hastanenin yoğun bakım ünitesinde metil alkol zehirlenmesinden 3 hastanın bulunduğunu, birinde görme bozukluğu ve bilinç bulanıklığı olduğunu, bilinçleri kapalı 2 hastaya ise diyaliz tedavisi uygulandığını söyledi.



HIRSIZLARIN GİRDİĞİ DEPO İMALATHANE ÇIKTI

İZMİR'İN Konak ilçesinde hırsızlık ihbarını değerlendiren polis ekipleri, depoya giren iki şüpheliyi yakalarken, depo içerisinde yapılan aramalarda piyasaya sürülmek üzere binlerce litre sahte içki ele geçirdi. Hırsızlık şüphelisi şahıslar ile birlikte depo müdürü olduğu değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı.

Fatih ŞENDİL

Hırsızların girdiği depoda 6 ton sahte içki ele geçirildi

İzmir'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi