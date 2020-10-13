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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 13 Ekim Salı!

'de elektrik kesintisi Salı!

'in duyurusuna göre 'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar 'Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?' sorularının yanıtını arıyor. İşte Salı detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 13 Ekim Salı!

13.10.2020, 09:28

'de bugün birçok ilçede elektrik kesintilerinin yaşanması bekleniyor. tarihli duyurusunu paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde kesintiler yaşanacak? İşte detaylar...

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