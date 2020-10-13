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İzmir'de elektrik kesintisi 13 Ekim Salı!

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar 'Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?' sorularının yanıtını arıyor. İşte 13 Ekim Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...