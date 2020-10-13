İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintilerinin yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik 13 Ekim tarihli İzmir elektrik kesintisi duyurusunu paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde kesintiler yaşanacak? İşte detaylar...
İzmir'de elektrik kesintisi 13 Ekim Salı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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