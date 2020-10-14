İzmir Meclisi’nde kişi sınırlandırması gerginliği

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hizal, "3 arkadaşa söz vereceğiz lafını duyunca şaşırdık. Çünkü bununla ilgili henüz net bir görüşme yapılmadı" ifadelerini kullandı. Başkan Soyer ise, " Ben de 10 yıl meclis üyeliği yap-mış bir arkadaşınızım. Geçmiş 10 yıl içeri-sinde böyle tablolar neredeyse hiç yaşanmadı. Bunun en azın-dan sınırlanarak devam etmesini uygun buluyorum. Siz isterseniz aranızda top-lanıp değerlendirin ama ben bu toplantıyı 3'er arkadaşımızı konuşturarak devam ettireceğim" diye konuştu.

'ANTİDEMOKRATİK BİR TAVIR'

GÜNDEM dışı konuşmalarda söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız, "Biz hiç İzmir gündemi adına boş konuşmalar yapmadık. Temenni-de baktığımızda siyasetin dili diyor-sunuz. İstanbul'a baktığınızda bu konuşmalar hiç söz kesmeden 3 saat devam ediyor. Siyasetin dilini İzmir'de değiştireceğiz diyen Tunç Soyer'in bu tavrını hayretle karşılıyorum" diye konuş-tu.



'ELESTİRİ YAPACAGIZ'

TUNÇ Soyer'in tavrı sonrası AK Parti Grubu, meclis sonunda da basın toplantısı düzenledi. Burada açıklamalarda bulunan Grup Başkanvekili Özgür Hizal, "Sözde demokratlıkla bu meclis yönetilmez. Biz bugüne kadar hiçbir meclis üyesi ve belediye başkanının kişilik haklarına saldırıda bulunmadık. Evet sonuna kadar eleştirimizi yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

MERT ALPDÜNDAR