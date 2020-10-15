CHP’li Hasan Karabap korona virüse yakalandı

CUMHURİYET Halk Partisi İzmir Bayraklı ilçesi eski Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın korona virüse yakalandığı öğrenildi. Tedavisine hastanede devam edilen Karabağ'ın ve torununun Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Hasan Karabağ'ın diğer aile üyelerinin testlerinin ise negatif çıktığı, sağlık durumlarının gayet iyi olduğu ve hastalık belirtilerinin görülmediği bilgisine ulaşıldı. Karabağ 2009- 2019 yılları arasında Bayraklı Belediye başkanlığı yapmıştı.