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Haberler İzmir CHP’li Hasan Karabap korona virüse yakalandı

’li Hasan Karabap korona virüse yakalandı

CHP’li Hasan Karabap korona virüse yakalandı
Giriş Tarihi: 15.10.2020

CUMHURİYET Halk Partisi İzmir Bayraklı ilçesi eski Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın korona virüse yakalandığı öğrenildi. Tedavisine hastanede devam edilen Karabağ'ın ve torununun Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Hasan Karabağ'ın diğer aile üyelerinin testlerinin ise negatif çıktığı, sağlık durumlarının gayet iyi olduğu ve hastalık belirtilerinin görülmediği bilgisine ulaşıldı. Karabağ 2009- 2019 yılları arasında Bayraklı Belediye başkanlığı yapmıştı.

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