İzmir'de 46 litre sahte içki ele geçirildi: 6 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çiğli ve Torbalı'da bazı adreslerde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.
Yapılan baskınlarda 46 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan 20 litre etil alkol ve kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
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