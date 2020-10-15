  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de 46 litre sahte içki ele geçirildi: 6 gözaltı

'de 46 litre ele geçirildi: 6 gözaltı

Son dakika... 'in Çiğli ve Torbalı ilçelerindeki 6 adrese düzenlenen baskında, 46 litre ile içki yapımında kullanılan 20 litre etil alkol ve kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İzmir'de 46 litre sahte içki ele geçirildi: 6 gözaltı

15.10.2020, 11:01

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çiğli ve Torbalı'da bazı adreslerde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.



Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.



Yapılan baskınlarda 46 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan 20 litre etil alkol ve kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

DHA

Sahte içkide şifre oyunu! Kolilerin üzerinde dikkat çeken detay Sahte içki operasyonlarında 6 günde 60 tutuklama Sahte içki nasıl zehirliyor? İlk belirtisi nedir?

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de 46 litre sahte içki ele geçirildi: 6 gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA