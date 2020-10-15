İzmir'de 46 litre sahte içki ele geçirildi: 6 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çiğli ve Torbalı'da bazı adreslerde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.





Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.







Yapılan baskınlarda 46 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan 20 litre etil alkol ve kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

DHA

Sahte içkide şifre oyunu! Kolilerin üzerinde dikkat çeken detay

Sahte içki operasyonlarında 6 günde 60 tutuklama

Sahte içki nasıl zehirliyor? İlk belirtisi nedir?