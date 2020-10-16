Her üretici destek alacak

Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi'nin Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde yeni 10 yılda Türkiye tarımının yol haritasına katkı sağlamak amacı ile düzenlediği 'Tarım Ormanın Geleceği Zirvesi', sektörün tüm kesimlerini İzmir'de buluşturdu. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, zirvede sektöre ve üreticilere önemli müjdeler verdi. Üreticilere bundan sonraki ödemelerin en az 2 bin lira olacak şekilde düzenleme yaptıklarını açıklayan Pakdemirli, "Tarımsal destekler noktasında 2 bin liranın altında destek almayacak kimse kalmayacak şekilde bir düzenleme yaptık. Şimdilik ilk sene önümüzdeki yıl 2 bin liranın altında destek alanları bir sonraki yılın bütçesinden 2 bin liraya tamamlanacak şekilde formülize ettik" dedi.



SORUN YAŞAMADIK

Ziraat Bankası, ATP Koza Gıda Tarım ve Koza Altın İşletmeleri ile Ege İhracatçı Birlikleri sponsorluğunda düzenlenen zirveye Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sektör paydaşları, kamu ve özel sektör yetkilileri, akademisyenler, girişimciler ve çeşitli kooperatiflerin temsilcileri katıldı. Özel oturumda moderatörler Şebnem Bursalı ile Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayan Pakdemirli, "Biz pandemide hazırlıklıydık. Pandemide tüm dünyada rafların boşaldığını gördük. Burada gıda arzıyla ilgili bir problem yoktu; ama burada tüketicinin davranışını yönetmek gerekiyordu. En önemlisi tüketici markete gittiği zaman o ürünü bulma koşulunu güttük" dedi.

Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Ve İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.



TARIM SEKTÖRÜ BÜYÜYOR

Tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için çalıştıklarını ifade eden Pakdemirli, "Çiftçiye rahatça hareket edebilmesi için 'diplomatik pasaport' verdik. Herkes evinde otururken üretimin durmaması için çiftçimiz dışarıya çıktı. Birçok sektörün küçüldüğü dönemde ikinci çeyrekte tarım sektörü yüzde 4 büyüdü. 22 milyar TL'lik destek paketi vardı, bunun yüzde 80'ini ödedik. Pandemide büyük bir problem yaşamadık. İnşallah bundan sonra da yaşamayacağız" diye konuştu. Türkiye'de tarımın gayri safi milli hasıladan toplam yüzde 6 pay aldığını ve toplumun yüzde 20'sinin tarımla uğraştığını söyleyen Bakan Pakdemirli, şunları söyledi: "Tarımsal hasılamız yüzde 46 artışta. Türkiye dünyada ilk 10 ülke arasına giriyor. Avrupa'da da lideriz. Tüm çeyreklere baktığınız zaman tarım büyüyor. Türkiye tarım ürünleri üreten, sağlıklı ürünler üreten güçlü altyapısı olan bir ülkedir. Tarımın paydaşlarına sürekli moral vermek lazım. Türkiye'yi büyük bir tarla gibi düşünürsek burayı planlamak için bizim elimizde sadece destekler ve yönlendirme var. Doğru iletişim ve yönlendirmeyle iyi neticeler alınabiliyor. Yüzde 45 tarımsal hasıla arttı diyoruz. Burada biz özellikle bu yılda 2 bin liranın altında destek almayacak çiftçimiz kalmayacak şekilde bir destek projesi düzenledik. 2 bin liranın altından alanlar bir sonraki yıl 2 bin liraya tamamlanacak şekilde formülize ettik. 12 tane yeni destek başlattık. 32 desteğin birim miktarını arttırdık. 22 milyarlık desteğin yüzde 80'ini ilk 6 ayda dağıttık."

Bakan Bekir Pakdemirli, babası Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli'nin evindeki kütüphanesinde yıllardır hatıra olarak sakladığı 1960-1964 yıllarına ait "Yeni Asır'ın İzmir Yılları" adlı kitabı, Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'e hediye etti.

Ekrem Pakdemirli



YALAN SÖYLEMLER

Bakan Pakdemirli, tarım konusunda muhalefet tarafından yapılan eleştirilere de değinerek, "Türkiye 18 milyar dolar ihracatıyla, 12 milyar dolar ithalatıyla net fazla veren ve kendine yeterli bir ülkedir. 2002'de 3.7 milyar dolar olan ihracatımız bu sene 18 milyara çıktı. 18 yılda toplam 220 milyar dolar tarım ürünü ihracatımız var. Birçok üründe dünyada ya birinci ya ikinciyiz. Su ürünlerinde 1 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde 2 milyar dolar hedefimizi yakalayacağız. Tohum ihracatımız 9 kat artışta, 17 milyon dolardan 150 milyon dolara kadar geldi. 'Saman ithal ediyorsunuz' diyorlar, bunların hepsi maalesef yalan söylemler. İthalatı söylediğiniz zaman 82 bin ton ihracatı da yanında söylemeniz lazım oluyor?" ifadelerini kullandı.

Programda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, moderatörler Şebnem Bursalı ve Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtladı.



ZARAR EDEN ÇİFTÇİ KALMAYACAK

2018 yılında bazı problemler yaşadıklarını ancak 2019 yılı itibarıyla üreticiye söz verdiklerini belirten Bakan Pakdemirli, "Üreticimize ürününden zarar eden kimse kalmayacak dedik. Biz sizleri memnun edecek, sizlere para kazandıracağız ve hasat döneminde sizlerin yanında olacağız dedik. Bugün birçok alanda gerek regülasyon kuruluşlarımız vasıtasıyla, gerekse üretici dostu fiyat politikalarımızla üreticimizi memnun ettiğimizi düşünüyorum" dedi.



PRİM ARTIŞI ŞEKLİNDE OLUR

Zirve öncesi de gazetecilerle bir araya gelen Bakan Pakdemirli, "Pamuk çiftçisinin desteklerinin artırılması konusunda yakın zamanda açıklama yapacağız. Tabii bu prim artışı şeklinde olur" dedi. Önümüzdeki haftada Meclis'ten çıkacak pakette sağlıksız gıda üretenlere yönelik cezaları arttıracaklarını belirten Pakdemirli, "Tütün mamülleri üretiminde yüzde 12.5 olan yerli tütün kullanma zorunluluğunu yüzde 30'a çıkarıyoruz. Yerli tütün üreticisini bu şekilde destekleyeceğiz. Ege'de birkaç baraj ve sulama projemiz var. Bunları önümüzdeki dönemde hızlandırıyoruz. Kınık ve Bayındır'a bakıyoruz. Bayındır Ergenli Barajının projesinde yatırım maliyetinin düşürülmesi için değişiklik yapılacak" diye konuştu.





CUMHURBAŞKANI 'SÖNDÜRMEDEN GELME' DEDİ

Bakan Pakdemirli, geçen yıl kırılan fidan dikimi rekorunun bu yıl 35 ülkeyle aynı anda yapılacağını söyledi. Orman yangınlarında sahada olmasının en büyük amacının hem teşkilata moral olmak hem de kamuoyuna doğru mesaj vermek olduğunu belirten Pakdemirli, "Hatay yangınında 2 saat sonra kabine varken Cumhurbaşkanımız bana 'söndürmeden gelme' dedi. Birebir yangınları takip ettim. Yangından ana komuta merkezi neresiyse orada oluyorum, orada geceliyoruz. Yangınların etrafını çevirmek için İHA'lar önemli bir görev üstleniyor" dedi.



İŞTE TARIM MÜJDELERİ

Tarımsal destekler noktasında 2 bin liranın altında destek almayacak kimse kalmayacak.

Pamuk çiftçisinin desteklerinin artırılması konusunda yakın zamanda açıklama yapacağız. Tabii bu prim artışı olur.

Meclis'ten çıkacak pakette sağlıksız gıda üretenlere yönelik cezaları arttırıyoruz.

Bu yıl 11 Kasım'da 35 ülkeyle aynı anda fidan dikimi yapacağız.

Tütün mamülleri üretiminde yüzde 12.5 olan yerli tütün kullanma zorunluluğunu yüzde 30'a çıkarıyoruz.

Ege'de yapacağımız baraj ve sulama projelerin önümüzdeki dönemde hızlandırıyoruz.



AYDIN: DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ

Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aydın, 2012 sonunda 18 milyar lira olan tarım kredileri bakiyesinin 30 Eylül 2020 itibarıyla 76 milyar liraya ulaştığını, sektördeki tarım kredisi paylarının da yüzde 65'ler seviyesine yükseldiğini söyledi. "2012-2020 döneminde doğrudan çiftçilerimize kullandırdığımız tarım kredileri 239 milyar lirayı, kredi kullanan üretici sayımız ise 3,5 milyon kişiyi aştı" diyen Aydın, "Ziraat Bankası bugün, herkesin bankası olma vizyonuyla evrensel bankacılık yaparak 1 trilyon liraya yaklaşan aktifi, 575 milyar lira kredi hacmi, 85 milyar lira öz kaynak büyüklüğü, 30 milyonu aşan müşteri sayısıyla ülkemizin en büyük bankasıdır. Tarımı çok daha güçlü ve uygun koşullarla desteklemeye devam edeceğiz" dedi.



İSRAF ve KAYBIN ÖNÜNE GEÇMELİYİZ

Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Ve İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın dünyaya rol model olacak projesi "Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık" bizim projemizin ana temalarını oluşturdu. Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi olarak, gıda kayıp ve israfı ile mücadelede toplumsal bilinci artırmayı hedefleyen Bakanlığımızın bu uzun soluklu projesini sonuna kadar destekliyoruz. Ülkemizin sürdürülebilir refahına ve başarısına katkıda bulunabilecek tüm bu çalışmalarda işbirlikçi olduğumuzu ve stratejik ortak görevini üstlenmekten mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isteriz" dedi.



PAKDEMİRLİ'DEN YENİ ASIR'A ANLAMLI HEDİYE

Bakan Pakdemirli, zirve öncesinde Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'e anlamlı bir kitap hediye etti. Bakan Pakdemirli'nin babası Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli'nin evindeki kütüphanesinde yıllardır hatıra olarak sakladığı 1960-64 yıllarına ait olan ve Yeni Asır'ın eski yazarı Türkmen Parlak'ın yazdığı "Yeni Asır'ın İzmir Yılları" adlı kitabı, Bekir Pakdemirli, annesi Nuran Pakdemirli'nin imzasıyla Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'e hediye etti.

Ercan AKGÜN / Metin BURMALI / Mert ALPDÜNDAR

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