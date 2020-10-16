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Haberler İzmir Kordon'da tedirgin eden görüntü! Virüs tedbirleri hiçe sayıldı

'da tedirgin eden görüntü! Virüs tedbirleri hiçe sayıldı

Son dakika... Bu kez tedigin eden görüntüler 'den geldi. Koronavirüsün Türkiye'deki etkisi sürerken, İzmir'de vatandaşlar pandemi tedbirlerini hiçe sayarak, 'da oturdu.

16.10.2020, 11:48



Koronavirüs salgını ile mücadele yurt genelinde devam ederken, Kordon'daki yoğunluk dikkat çekti. Koronavirüs tedbirlerini unutan İzmirliler, Alsancak Kordon'daki çimlerde vakit geçirdi. Vatandaşların salgın kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske takma kuralını hiçe saydığı görüldü.

Öte yandan, bölgede görev yapan polis ekipleri yoğunluk yaşanan yerlerde vatandaşları uyardığı öğrenildi.

DHA

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