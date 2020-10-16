Haberler İzmir Kordon'da tedirgin eden görüntü! Virüs tedbirleri hiçe sayıldı

Kordon'da tedirgin eden görüntü! Virüs tedbirleri hiçe sayıldı

Son dakika... Bu kez tedigin eden görüntüler İzmir'den geldi. Koronavirüsün Türkiye'deki etkisi sürerken, İzmir'de vatandaşlar pandemi tedbirlerini hiçe sayarak, Kordon'da oturdu.

16.10.2020, 11:48