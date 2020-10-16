Tarımı geleceğe taşıyanlara ödülleri verildi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Tarımı Geleceğe Taşıyanlar Ödül Töreni'nde tarım sektörüne katkı koyan kişi ve firma yöneticilerine plaket verdi.





1-) 'Tezekteki Cevher Projesi' ile Sevgi Küçüksavlı



2-) 'Bahri Dağdaş Uluslar arası Tarımsal Araştırma Entitüsü-Aliağa Bisküvilik Buğday Projesi' ile Ülker CEO'su Mete Buyurgan



3-) 'Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde Projesi' ile Pınar Enstitüsü Direktörü Ümit Savcıgil



4-) 'Filiz Projesi' ile Turkcell Kurumsal Ev Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata



5-) Tarım Bizim Geleceğimiz Projesi ile Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort



6-) Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Projesi ile Anadolu Birlik Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Tamer Taşpınar



7-) '1000 Çiftçi 1000 Bereket Projesi' ile Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tarakçıoğlu



8-) 'Sahada İnsan Odaklı İnovasyon Projesi' ile DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak



9-) 'Tarladan Eczaneye Projesi' ile Helvacızade Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil



10-) 'Toprağıma Minnettarım Projesi' ile İGSAŞ Genel Müdürü Turan Tok



11-) 'Akıllı Tarım Projesi' ile Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar



12-) 'Topraktan Tabağa Sıfır Gıda Kaybı Projesi' ile Kerevitaş ve Yağ İş Birimi CEO'su Şükrü Çin



13-) 'Miço Projesi' ile Anadolu Etap İnsan Kaynakları Direktörü Oğuzhan Belsi'ne plaket takdim edildi.

Bakan Pakdemirli'den Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Tarım ve ormancılık sektörü İzmir'deki ‘Tarım Ormanın Geleceği Zirvesi’nde buluştu