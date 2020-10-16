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Haberler İzmir Tarımı geleceğe taşıyanlara ödülleri verildi

Tarımı geleceğe taşıyanlara ödülleri verildi

Bakan Pakdemirli, etkinlik kapsamında düzenlenen ve Kadın Çiftçiler Özel Ödülleri’nde başarı kazanan 13 kişi ve kuruluşa ödüllerini takdim etti.

Tarımı geleceğe taşıyanlara ödülleri verildi
Giriş Tarihi: 16.10.2020

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Tarımı Geleceğe Taşıyanlar Ödül Töreni'nde tarım sektörüne katkı koyan kişi ve firma yöneticilerine plaket verdi.



1-) 'Tezekteki Cevher Projesi' ile Sevgi Küçüksavlı

2-) 'Bahri Dağdaş Uluslar arası Tarımsal Araştırma Entitüsü-Aliağa Bisküvilik Buğday Projesi' ile Ülker CEO'su Mete Buyurgan

3-) 'Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde Projesi' ile Pınar Enstitüsü Direktörü Ümit Savcıgil

4-) 'Filiz Projesi' ile Turkcell Kurumsal Ev Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata

5-) Tarım Bizim Geleceğimiz Projesi ile Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort

6-) Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Projesi ile Anadolu Birlik Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Tamer Taşpınar

7-) '1000 Çiftçi 1000 Bereket Projesi' ile Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tarakçıoğlu

8-) 'Sahada İnsan Odaklı İnovasyon Projesi' ile DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak

9-) 'Tarladan Eczaneye Projesi' ile Helvacızade Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil

10-) 'Toprağıma Minnettarım Projesi' ile İGSAŞ Genel Müdürü Turan Tok

11-) 'Akıllı Tarım Projesi' ile Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar

12-) 'Topraktan Tabağa Sıfır Gıda Kaybı Projesi' ile Kerevitaş ve Yağ İş Birimi CEO'su Şükrü Çin

13-) 'Miço Projesi' ile Anadolu Etap İnsan Kaynakları Direktörü Oğuzhan Belsi'ne plaket takdim edildi.

Bakan Pakdemirli'den Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirvesi'nde önemli açıklamalar Tarım ve ormancılık sektörü İzmir'deki ‘Tarım Ormanın Geleceği Zirvesi’nde buluştu

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