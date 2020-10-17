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Haberler İzmir Cinayet şüphelileri jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalandı

şüphelileri jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalandı

'in Menderes ilçesinde işlenen cinayetin ardından eğlence merkezinin kamera kaydının bulunduğu sökerek yok eden şüphelileri, jandarma ekiplerince iz takip köpekleriyle yapılan arazi çalışmalarının ardından yakalandı.

Cinayet şüphelileri jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalandı
Giriş Tarihi: 17.10.2020

Olay, 10 Ekim'de Çamönü Mahallesi'nde meydana geldi. Bir eğlence merkezinin 3 kilometre ilerisinde M.C.A. isimli şahsın öldürüldüğü ihbarı üzerine adrese Jandarma Suç Araştırma Timi ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, hard diski ve olayda kullanılan bir silah ile kanlı tişört buldu. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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