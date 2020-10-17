Cinayet şüphelileri jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalandı

Olay, 10 Ekim'de Çamönü Mahallesi'nde meydana geldi. Bir eğlence merkezinin 3 kilometre ilerisinde M.C.A. isimli şahsın öldürüldüğü ihbarı üzerine adrese Jandarma Suç Araştırma Timi ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, hard diski ve olayda kullanılan bir silah ile kanlı tişört buldu. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.