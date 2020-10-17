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Haberler İzmir İzmir'de bıçaklı dehşet! Parkta tartıştığı kişiler tarafından bıçaklandı

'de bıçaklı dehşet! Parkta tartıştığı kişiler tarafından bıçaklandı

Son dakika... 'in Buca ilçesinde, (55) parkta tartıştığı kişiler tarafından dövülüp, bıçaklandı. Yavuz, hastanede tedaviye alındı.

İzmir'de bıçaklı dehşet! Parkta tartıştığı kişiler tarafından bıçaklandı

17.10.2020, 09:23

Olay, saat 03.00 sıralarında Adatepe Mahallesi Hasanağa Bahçesi'nde meydana geldi. Cengiz Yavuz parkta otururken yanına 4 kişilik bir grup geldi. Burada Yavuz ile grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Grup önce Cengiz Yavuz'u dövdü, ardından da içlerinden biri tarafından koltuk altından bıçaklandı.



Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Yavuz'u ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Cengiz Yavuz'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

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