İzmir'de korkunç olay! Gece kulübünde fotoğraf cinayeti

Menderes'te bir gece kulübünde eğlenen üç arkadaş yanlarındaki kadınlarla birlikte fotoğraf çektirmek istedi. İnşaat işleri ile uğraşan Muammer Can Aktan elindeki cep telefonunu garsonlardan birine verip 'fotoğraf çek' dedi.

HIZLA KAÇMAYA BAŞLADILAR

Garsondan 'hayır çekemem' cevabını alan Aktan ve arkadaşları garsonu mekan çıkışında öldüresiye dövdü. Bu sırada diğer garson ve mekan sahibi arkadaşlarının dövüldüğünü görünce yardıma koştu. Kalabalık grubun üzerine geldiğini görünce üç arkadaştan ikisi motosikletle biri yaya olarak kaçmaya başladı.

1 SAAT İÇİNDE YAKALANDILAR

Yaya olarak kaçan Muammer Can Aktan, arkasından isabet eden dört kurşunla olay yerinde yaşamını kaybetti. Vatandaşların ihbarı sonrası bölgeyi ablukaya alan jandarma bir saat içinde zanlıları yakalayıp olayı çözdü. Mahkemeye çıkarılan 9 zanlıdan 3'ü tutuklanırken, 6 kişi de adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FATİH ŞENDİL