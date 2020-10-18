Bisikletine kamyon çarparak ölen Zeynep’in arkadaşları isyan etti

İzmir Menemen ilçesinde, geçtiğimiz günlerde bisikletiyle antrenman yaparken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan, bisikletçi arkadaşları tarafından kaza yaptığı yerde anıldı. Bisikletli sürücülerin yollarda saygı görmediğine ve kazaya kurban gittiklerine dikkat çekildi.

'FARKINDALIK OLDUKÇA DÜŞÜK'

Bisikletliler Kooperatifi Başkanı Ahmet Çelikörz, bu olayın kendileri için ilk olmadığını, her gün Türkiye'nin çeşitli yerlerinden kaza haberleri aldıklarını söyleyerek, "Bunun nedeni insanların bisiklet konusundaki farkındalığının düşük olması. Bisikleti daha basit daha ucuz, daha ilkel bir araç olarak görüyorlar. Daha çok para verilmiş olunması, arabaların daha değerli olduğu anlamına gelmiyor.

Kamyonun daha büyük oluşu, onun bir insandan daha büyük olduğu anlamına gelmiyor. Her şeyden önce insan olunduğunun fark edilmesi gerekiyor. Bir çocuk annesiz kaldı, bir gelecek yok oldu" dedi.

FATİH ŞENDİL