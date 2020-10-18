İzmir'de elektrik kesintisi 18 Ekim Pazar!

Elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'de bugün de pek çok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Arıza veya çalışma kaynaklı yaşanan kesintiler yakından takip ediliyor. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 18 Ekim Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları....