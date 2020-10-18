Skal İzmir, dünyanın en iyisi seçilmek için yarışta

Dünyanın en eski Turizm Profesyonelleri Derneği olan Skal İnternational, dünyanın en iyi Skal Kulübünü seçiyor. Yıllardır faaliyetlerini başarıyla sürdüren Skal İzmir, Avrupa'da Monaco ile birlikte finale kalan iki kulüpten biri olmayı başardı. Skal İzmir, final öncesinde hazırladığı tanıtım filmini 103 ülkede 345 kulüp ve 14 bin üyesiyle faaliyet gösteren Skal İnternational'a göndererek İzmir'i dünyaya tanıttı. Skal İzmir, Kanada, ABD, Meksika, Fransa, Hindistan, Yeni Zelanda, Avustralya ve Papua Yeni Gine'den Skal kulüpleriyle birlikte finalde yarışacak.

14 BİN ÜYEYE GÖNDERİLDİ

Final öncesinde, bütün Skal üyelerine İzmir'i tanıtabilmek için bir tanıtım filmi çeken Skal İzmir, biri uzun, diğeri kısa olmak üzere iki versiyon hazırlayıp 4 dilde seslendirmesini yaptı. Tanıtım filmi 14 bin üyeye gönderildi. İzmir'in turizm elçisi gibi çalışan Skal İzmir Kulübü Başkanı Emre Gezgin, "İzmir Skal Kulübü, 2019 - 2020 döneminde Dünyanın En İyi Skal Kulübü Adayı seçildi. İzmir, dünyanın en iyi Skal yarışmasına ilk defa aday oluyor. Bu İzmir için büyük bir prestij. Kentimizi tanıtan filmimiz 103 ülkede izlendi. İçerisinde İzmir'in kanaat önderlerinin konuşmalarının da olduğu tanıtım filmi, 17 farklı turizm bileşeninin karar vericileri tarafından beğenildi. 9 ülke arasında, önce Türkiyemizi sonra İzmirimizi en sonunda da kulübümüzü temsil edeceğimiz filmimizi Skal'ın küresel turizme yönelik 4 değeri (Sağlık, Mutluluk, Dostluk, Uzun Ömür) üzerine oturtarak bölgesel, ulusal ve uluslararası çapta proje ve etkinliklerimize yer verdik" dedi. Kulüp Başkanı Gezgin, hazırladıkları filmin rakiplerin filmlerine göre öne çıkan yanlarını şöyle anlattı:

4 DİLDE ÇEKİLEN TEK FİLM

"Sadece kulüp başkanının rol almaması, kulüp üyelerimizin doğrudan katılımcılığı ile kollektif bir yapım olması, giriş, gelişme, sonuç denkleminde belirgin bir temaya dayalı senaryoya sahip olması, aday şehrin belediye ve ticaret odası başkanlarının desteğinin yer alması, kendi dilimiz dışında Skal İnternational resmi dilleri olan İspanyolca, İngilizce, Fransızca yapılmış tek film olması. 10 dakika süreli uzun versiyon ikinci bir prodüksiyon yapan tek kulübüz. Dünya genelinde 345 kulüp başkanının elektronik oylamasına sunulan yarışmanın sonuçları önümüzdeki günlerde sonuçlanacak. Kulübümüzün kuruluşuna tanıklık eden Kilim Hotel İzmir Palas'ın sahibi üyemiz Ahmet Kilimci'nin sponsorluğunda, Nice Prodüksiyon firmasıyla birlikte hazırladığımız tanıtım filmimizde İzmir'in turizm profilini gelişimsel ve toplumsal bir bakış açısıyla uluslararası platforma sunmaya çalıştık."



PANDEMİYE RAĞMEN TANITIMLARA DEVAM

Turizmin global ölçekte kaotik ve belirsizliklerle dolu eşi olmayan sıkıntılı döneminde katıldıkları finalin İzmir ve Türkiye adına daha da anlamlı bir hale geldiğini vurgulayan Gezgin, "Şehrimizin ve ülkemizin tanıtımına umut olabilmek, bizler için en değerli ödüldür" dedi. Gezgin, "Adaylık sürecimiz boyunca kulübümüzün emek ve çabalarını ülke tanıtımına yönelik çok değerli bir kampanya olarak da değerlendiren Uluslararası Skal Dernekleri Federasyonu Başkanı Savaş Çolakoğlu'nun önderliğinde tüm Skal kulüplerine ve farklı mecralarda desteğini esirgemeyen üyelerimize ve kulüp başkanlarımıza örnek birlik ve beraberlik duruşunu sergilemelerinden ötürü teşekkür ederiz. Hazırladığımız filmlerimizi de YouTube sayfamızdan izleyebilirsiniz" diye konuştu.

TOLGA TEKİN