Eğitmenin cesedi kuyuda bulundu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan sürücü kursu eğitmeni 36 yaşındaki Ali İlker Gülseren'in cansız bedeni su kuyusunda bulundu. Olay, dün Mescitli Mahallesi Yılancı mevkiinde meydana geldi. Ali İlker Gülseren'den, haber alamayan ailesi, önceki gün kayıp ihbarında bulundu. Gülseren'in arazisinin bulunduğu bölgede yapılan arama çalışmasında, bir su kuyusunda inceleme yapıldı. İtfaiye ekiplerinin vinçten sarkıtılan halat yardımıyla indiği kuyuda Gülseren'in cesedine ulaşıldı. Mahalle Muhtarı Güngör Arslan, "Ayağının kayarak kuyuya düştüğünü tahmin ediyoruz" dedi.

SEVAL KONURALP