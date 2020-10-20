Karabağlar’da okulu saran otlar temizlendi

WhatsApp: 0506 225 03 44

İzmir'in Karabağlar ilçesinde oturan vatandaşların Bozyaka Çalıkuşu Hüseyin Akdağ İlkokulu'nun duvarlarını ot kapladığı yönündeki sorununa Karabağlar Belediyesi'nden çözüm geldi. Sorunun Yeni Asır'da haber yapılmasının ardından harekete geçen belediye ekipleri, duvar dibinde görüntü ve çevre kirliliği yaratan otları temizledi. Karabağlar Bozyaka'da oturan vatandaşlar Çalıkuşu Hüseyin Akdağ İlkokulu ve çevresinde kurumuş, atıklar yüzünden çöplüğe dönen otlardan dolayı kirlilik oluştuğunu belirterek Yeni Asır'a ihbarda bulundu. Vatandaşların şikayetlerini değerlendiren Karabağlar Belediyesi ekipleri de adrese giderek sorunu çözdü. Karabağlar Belediyesi'nin olaya zaman geçirmeden müdahale etmesine sevinen vatandaşlar, "Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu başta olmak üzere tüm yetkililere ve Yeni Asır'a duyarlılığından dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.









