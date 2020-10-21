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Haberler İzmir Doktor adayları online törende yemin etti

Doktor adayları online törende yemin etti

Doktor adayları online törende yemin etti
Giriş Tarihi: 21.10.2020

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi'nde bu yıl eğitime başlayan 68 öğrenci, pandemi nedeniyle online yapılan törende beyaz önlüklerini giyip "Tıbbiyeli Yemini" ederek hekimlik yolunda ilk adımı attı. İEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu, "İnsanımızın ve gezegenimizin sağlık sorunları artıyor, değişiyor. GELECEĞİN hekimleri bu değişimi yönetmek, topluma liderlik etmek zorunda. Bizler, bu doğrultuda gençlerimizi yetiştirecek, onların her daim yanında olacağız" dedi. İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çiğdem Kentmen Çin ise, hekimlerin giydiği beyaz önlüğün güven, huzur ve merhametin simgesi olduğunu söyledi.

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