Barış Manço Köprüsü bakımsızlığa terk edildi

İzmir'in Balçova ilçesinde, 2006'da ünlü isimlerin katıldığı etkinlikle dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından açılışı yapılan, İnciraltı Kent Ormanı'ndaki Barış Manço Köprüsü'nün bakımsız hali, bölge halkının tepkisine yol açtı.

TABELASI BİLE YOK

MANÇO'NUN adını taşıyan köprünün birçok bölümünde çürümeler meydana gelirken, ayaklarına da çöpler atıldığı görüldü. Balçovalılar, köprünün adına yakışır hale getirilmesini istediklerini söyledi. Barış Manço'nun adını taşımasına rağmen köprüde bunu belirten herhangi bir tabela da bulunmazken, bölge halkı, köprünün adına yakışır hale getirilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Vatandaşlar, "Barış Manço'nun anısını taşıyan köprünün bu hali bizi oldukça üzüyor" diye konuştu.