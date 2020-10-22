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’de sahte rakıya bir kurban daha

'de bir can daha aldı. Ödemiş ilçesinde, sahte alkol kullandıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki ,10 gün boyunca süren yaşam savaşını kaybetti.

İzmir’de sahte rakıya bir kurban daha
Giriş Tarihi: 22.10.2020

Pamukçu ile birlikte İzmir'de sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi. Soner Pamukçu'ya sahte Rakı sattığı iddia edilen bir kişi de polis tarafından operasyonla gözaltına alınarak sorguya götürüldü.

PLASTİK ŞİŞEDE...
İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde, 10 gün önce bir büfeden pet şişe içerisinde kaçak ve sahte olarak üretilmiş rakı aldığı ileri sürülen Soner Pamukçu, içkiyi içtikten bir süre sonra fenalaştı. Durumu fark eden yakınlarının Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdıkları genç, durumunun ağırlaşması üzerine tedavi altına alındı. TEDAVİ süresince nefes almakta zorlanan Pamukçu, Yoğun Bakım Ünitesi'nde 10 gün boyunca verdiği yaşam savaşını kaybetti. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Soner, son haftalarda İzmir'de sahte alkol yüzünden ölen 28'inci kişi oldu. Pamukçu'nun cenazesi, işlemlerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BÜFECİ GÖZALTINDA
ÖTE yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, Pamukçu'ya sahte içki sattığı ileri sürülen büfenin işletmecisi A.G'yi (56) gözaltına aldı. A.G'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, ekiplerin sahte alkol üreten ve satanlara karşı düzenlediği operasyonların süreceği bildirildi.

FATİH ŞENDİL (HABER MERKEZİ)

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