İzmir'de bir köy karantinaya alındı

Koronavirüs vaka sayısı yurt genelinde artmaya devam ederken, İzmir'in Kiraz ilçesine bağlı kırsal Umurlu Mahallesinde de koronavirüs hastalarının sayısında ciddi bir artış yaşandı. Yaklaşık bin yüz nüfusu olan mahallede şikayetlerin artması nedeniyle çalışma başlatan Sağlık Bakanlığı ekipleri, son 1 haftada vaka sayısında ciddi bir artış tespit etti. Durumu değerlendiren İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, mahalleye giriş ve çıkışları sınırlandırarak köyü karantinaya aldı.



İlçe merkezinde vaka sayısı bakımından bir sıkıntının olmadığını ifade eden Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar ise köyde son 1 haftada vak'a sayısında ciddi bir artışın tespit edildiğini ve bu nedenle köyün İzmir Valiliği kararı ile karantinaya alındığını söyledi.

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