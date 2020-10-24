İzmir'de hava durumu nasıl? 24 Ekim hava durumu: Yazdan kalma hafta sonu geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Düzce çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve batı kesimlerde güney ve doğu, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 26°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu.

KONYA °C, 26°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Düzce çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 26°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 27°C

Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KASTAMONU °C, 26°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C

Az bulutlu

RİZE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık