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İzmir'de metil alkolden zehirlendiği değerlendirilen 1 kişi daha öldü

Son dakika... İzmir'de, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 1 kişi daha yaşamını yitirdi. İl genelinde 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 31'e yükseldi.