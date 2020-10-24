İçki tükettikten sonra zehirlenme belirtileriyle hastaneye başvuran ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilen Ali V, hayatını kaybetti.
Ali V'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
İl genelinde 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 31'e yükseldi.
İzmir'de metil alkolden zehirlendiği değerlendirilen 1 kişi daha öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.