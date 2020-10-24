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Haberler İzmir İzmir'de metil alkolden zehirlendiği değerlendirilen 1 kişi daha öldü

'de metil alkolden zehirlendiği değerlendirilen 1 kişi daha öldü

Son dakika... 'de, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 1 kişi daha yaşamını yitirdi. İl genelinde 9 Ekim'den bu yana zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 31'e yükseldi.

İzmir'de metil alkolden zehirlendiği değerlendirilen 1 kişi daha öldü

AA

24.10.2020, 10:05

İçki tükettikten sonra zehirlenme belirtileriyle hastaneye başvuran ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilen Ali V, hayatını kaybetti.

Ali V'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İl genelinde 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 31'e yükseldi.

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