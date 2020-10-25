Faili yakalanan Gazi Yeni Asır’a konuştu

Türkiye'nin kararlı terörle mücadelesi kapsamında yurt içi ve yurt dışında ağır darbe yiyen terör örgütü PKK'nın üst düzey kadrosuna yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Kalleş terör örgütünün 17 Aralık 2016'da Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne bombalı saldırı düzenlemesi sonucu 15 askerin şehit olduğu saldırının faillerinden biri olan "Fırat Botan" kod adlı Ferhat Tekiner, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'in işbirliğiyle Irak'ın kuzeyinde yakalanması sonrası, o saldırıda gözünden ve kulağından yaralanan İzmir Kemalpaşalı Gazi İsmail Öner de duygularını Yeni Asır ile paylaştı.



'SÖZLERİNİ TUTTULAR'

Türk devletinin şehitlerin kanlarını bir kez daha yerde bırakmadığını ifade eden Gazi Öner, "O gün bize ve şehit yakınlarına komutanlarımız söz vermişti. Sözlerini tuttular. Katillerin peşini bırakmadılar. Herkes unutsa da devletimiz Erdoğan önderliğinde Türk güvenlik güçlerine, polis ve askerimize, MİT ekiplerine teşekkür ediyorum. Ama bu cani hain ölü ele geçirilse belki daha mutlu olurdum. ne kadar dinimiz unutmadı. O patlamada yaralanan bir asker olarak minnettarım. Bu caninin yakalanması, hem bizlerin hem de şehit ailelerinin ve Türk ulusunun yüreğine su serpti. Yurtdışında bile olsalar devletimiz bu hainleri yakalayıp adalete teslim etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip can alma dese de, 15 şehit arkadaşımın ailesi de bence bu düşünce içindedir. O caniyi aslında 15 şahit ailesine ve yaralı askerlere teslim etseler daha iyi. Ama tabii ki bu mümkün değil. Cezaların en ağırı verilmeli" açıklamasını yaptı.



'KARŞIMIZA ÇIKACAK CESARETLERİ YOKTU'

O kanlı günü tekrar anlatan Gazi İsmail Öner, "Hepimiz güle oynaya o otobüse binmiştik. Ancak PKK'lı hainler hayallerimizi ve hayatlarımızı çaldılar. Bizleri kalleşçe hedef aldı. Onlarda mert bir şekilde karşımıza çıkıp çatışacak cesaret olmadığı için böyle hain bir tuzak kurdular. Bu hainlerde zaten Türk askerinin karşısına çıkacak yürek de yok cesaret de. Devletimiz çok şükür bu hainleri inlerinden tek tek yakalayıp adalete teslim ediyor" dedi.

FATİH ŞENDİL