İzmir CHP'de şimdi de mask kavgası! Karşıyaka'da eski başkana vefasızlık

Sürekli skandallarla gündeme gelen CHP'de bu kez Karşıyaka'da tartışma yaratacak bir olay yaşandı. Karşıyaka'da İnsan Hakları Meydanı'nda bulunan Yerel Hizmetler Anıtı'nda bir önceki dönemde Karşıyaka Belediye Başkanlığı yapan Hüseyin Mutlu Akpınar'ın büstünün konulmaması şaşkınlık yarattı. Özel teşkilatlanma ile bağımsız ilçe belediyesinin çalışmaya başladığı 1984 yılından günümüze kadar gelen Nevzat Çobanoğlu (1984-1989), Cihan Türsen (1989-1994), A.Kemal Baysak (1994-1999), Şebnem Tabak (1999- 2004) ve Cevat Durak'ın (2004-2014) masklarının bulunduğu anıtta 2014 ile 2019 yılları arasında görev yapan Hüseyin Mutlu Akpınar'ın bulunmaması vefasızlık örneği olarak görüldü.



"SORUYU TUGAY'A SORUN"

Yapılan vefasızlık örneği hakkında Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Akpınar, "Normal koşullarda teamüllere göre gelen başkanın büstü yaptırtarak oraya koydurması gerekiyor. Bu tutuma anlam veremiyorum. Ama bu soruyu sormanız gereken mercii ben değilim. Sorunuzun muhatabı Belediye Başkanı Cemil Tugay'dır. Soruyu ona sorun" dedi. Tugay'ın randevu taleplerine de karşılık vermediğini söyleyen Akpınar, "Defalarca bunu talep etmeme rağmen benimle görüşmemeyi tercih etti. Benimle olan sorunu nedir bilmiyorum. Belediye binası içine de eski görev yapan başkanların portre resimleri konulur. Nedendir bilmiyorum o benim resmimi bile vatandaşların çok sorması ve artık dikkat çekmesi nedeniyle 1 yılı aşkın süre sonra koydu. Kendisi ile ne önceden ne sonradan bir alıp veremediğim yok. Sadece adaylığı açıklandıktan sonra bir kez oturup konuştuk. Onun dışında olumlu olumsuz bir diyalog yaşanmadı. Herhalde başkan beyi yanında bulunan ve benimle problemi olan danışman ve yardımcıları yanlış yönlendiriyor. Ben her zaman tüm Karşıyakalıların ve belediye başkanımız Cemil beyin yanındayım, bir şey danışmak isterse seve seve yardıma koşmaya hazırım" ifadelerini kullandı.



"CHP'DEKİ ÇATIŞMALARIN GÖSTERGESİ"

SOSYAL Medya'da da paylaşılan vefasızlık örneği, CHP içerisinde oluşan çatışmaların da bir göstergesi olarak ifade edildi. 550 günü aşkın süredir eski başkan Hüseyin Mutlu Akpınar'ın maskının anıta eklenmemesi nedeniyle bazı vatandaşlar bu vefasızlığın Karşıyaka'ya yakışmadığını, hem CHP'ye hem de Karşıyaka'ya bu iç çekişmenin büyük zarar verdiğini dile getirdi.

MERT ALPDÜNDAR