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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 25 Ekim Pazar!

'de elektrik kesintisi 25 Ekim Pazar!

'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. 'in duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir'de elektrik kesintisi 25 Ekim Pazar!

25.10.2020, 08:54

Elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. 'de bugün de pek çok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte elektrik kesintisi detayları...

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