İzmir'de elektrik kesintisi 25 Ekim Pazar!

Elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'de bugün de pek çok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 25 Ekim Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...