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Haberler İzmir İzmir'de koronavirüs tedbirleri unutuldu, çevre duyarsızlığı şaşırttı

'de koronavirüs tedbirleri unutuldu, çevre duyarsızlığı şaşırttı

'de bazı vatandaşlar koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak, maskesiz 'da oturduğu gözlendi. Polis, kurallara uymayan vatandaşları uyarırken, vatandaşların yiyecekler ve içecek ambalajlarını etrafa bırakıp gittikleri görüldü.

İzmir'de koronavirüs tedbirleri unutuldu, çevre duyarsızlığı şaşırttı

25.10.2020, 08:33

Koronavirüs salgını ile mücadele yurt genelinde devam edilirken, havanın mevsim normallerin üstünde seyretmesi İzmir'in en işlek caddesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde ve Kordon'da yoğunluğa neden oldu. Evlerinden çıkan kişiler, Kordon'da vakit geçirdi. Buradaki bazı kişilerin, sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydıkları görüldü. Polis ve bekçiler ise maske takmayan ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen kişileri sık sık uyardı.

ÇÖPLERİNİ BIRAKIP GİTTİLER
Öte yandan, sıcak hava nedeniyle koronovirüsü unutan birçok kişi, yiyecek ve içeceklerin ambalajlarını çöpe atmak yerine çevreye bıraktı.

Çimlerde meydana gelen görüntü adeta çöp yığınını anımsattı.

DHA

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