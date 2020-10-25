Sancar Maruflu: “Soyer’in 550 günlük değerlendirmesi tam bir komedi”

İzmir'in simge ismi Sancar Maruflu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in geçtiğimiz günlerde yaptığı 550 gün değerlendirmesini eleştirdi. Soyer'in değerlendirmesini tek kişilik dramatik komedi olarak değerlendiren Maruflu, "İzmirliler için umut olarak yola çıkmış Soyer'in sadece kendi yandaşları için oynadığı için 550 GÜN adlı, tek kişilik dramatik komedi oyunundan sonra hemen gerçeklere döndük. Sayın Başkan, artık İzmirli uyandı. İzmirli hayal dünyasından mesaj getirenlere inanmıyor" diye konuştu.

'SORUNLAR ÇÖZÜLMEDİ'

İzmir'in asıl sorunlarının çözülmediğine dikkat çeken Maruflu, "İzmirli şehircilik, habitat, ulaşım, iktisadi yaşam ve sosyal yaşam anlamında son 20 yılın en kötü günlerini yaşıyor. Artık İzmirli, sorumluluk verdiği ancak karşılığını alamadığı belediyesinin başındakilerin yaptığı savurganlığı biliyor. Göz boyamak için yapılan hayali yatırımlarla dış borçların yükünü de kendisinin taşımakta olduğunu biliyor. Hiç bir yabancının katılmadığı 5 günlük enternasyonal fuar savurganlığının İzmirlilere yarar değil, zarar getirdiğini çok iyi biliyor. TMMOB İzmir İl Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu, İzmir'in temel sorununu rantlaşma olarak belirlemiş ve detaylı bir açıklama da yapmış. Oysa İzmir'in temel sorunlarını en başta gelenlerin 550 günde anlayamamış olduğunu çok iyi biliyoruz. İzmir ve İzmirli 20 yıllık birikmiş sorunların ağırlığı altında eziliyor" dedi.