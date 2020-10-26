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Haberler İzmir İzmir Valisi Köşger'den Suriyeli grubun protestosuna ilişkin açıklama

Köşger'den grubun protestosuna ilişkin açıklama

, kentte grubun yaptığı yürüyüşüne ilişkin, " başta olmak üzere bazı ülkelerde Peygamber efendimize yönelik hakarete varan karikatürler tüm Müslümanları rencide etmiştir. Suriyeli birkaç genç bunu protesto amacıyla toplanmıştır" dedi.

İzmir Valisi Köşger'den Suriyeli grubun protestosuna ilişkin açıklama

26.10.2020, 08:49

Vali Yavuz Selim Köşger, Konak ilçesinde toplanan bir grup Suriyeli tarafından düzenlenen protesto yürüyüşüyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Köşger, açıklamasında, "Fransa başta olmak üzere bazı ülkelerde Peygamber efendimize yönelik hakarete varan karikatürler tüm Müslümanları rencide etmiştir. Suriyeli birkaç genç bunu protesto amacıyla toplanmıştır. Aynı meydanda bir siyasi partimizin izinli açık hava etkinliğinde görevli polisler müdahale etmiş ve olay birkaç dakika içinde sonlanmıştır. Pandemi kurallarına aykırı bir durum oluşmasına izin verilmemiştir. Görüntülerde bir aykırılık tespit edilirse gereken yapılacaktır" dedi.

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