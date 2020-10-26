İzmir'de elektrik kesintisi 26 Ekim Pazartesi!

Elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. GDZ Elektrik'in bugünkü duyurusuna göre İzmir'de pek çok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. 'İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?' sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte 26 Ekim Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
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