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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 26 Ekim Pazartesi!

'de Pazartesi!

Arıza veya çalışma nedeniyle elektrik kesintileri yaşanabilmekte. 'de de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik tarihli İzmir duyurusunu paylaştı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İzmir'de elektrik kesintisi 26 Ekim Pazartesi!

26.10.2020, 09:03

Elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. GDZ Elektrik'in bugünkü duyurusuna göre 'de pek çok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. 'İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?' sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte Pazartesi İzmir detayları...

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