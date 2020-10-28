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Haberler İzmir İzmir'de feci kavga! Trans bireyler öldüresiye dövdü

'de feci ! Trans bireyler öldüresiye dövdü

Son dakika... 'de, bir grup trans bireyin tartıştıkları başka bir trans bireyi öldüresiye dövdüğü anlar, cep telefonu ile görüntülendi. Dövülen kişinin çocuklara teklifinde bulunduğu, diğer kişinin buna tepki gösterince kavganın çıktığı öne sürüldü.

İzmir'de feci kavga! Trans bireyler öldüresiye dövdü

28.10.2020, 11:20

Konak ilçesi Alsancak semtinde iki trans birey arasında tartışma çıktı. Bu kişilerden biri, diğerine önce cam şişe fırlattı, ardından da tekme tokat vurmaya başladı. Olayı gören bir grup trans birey de kavgaya dahil oldu. Grup, saldırdıkları kişiyi dövüp üzerine saksı attı. Kavga çevredekilerin müdahalesi ile son buldu.



Dövülen kişinin çocuklara uyuşturucu teklifinde bulunduğu, diğer kişinin buna tepki gösterince kavganın çıktığı öne sürüldü. Dövülen kişinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

DHA

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