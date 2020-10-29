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Haberler İzmir İzmir'de zincirleme kaza! Korkunç olayda 10 kişi yaralandı

'de zincirleme ! Korkunç olayda 10 kişi yaralandı

Son dakika... 'de korkunç , çok sayıda araç birbirine girdi. İzmir- Otoyolu'nda aynı bölgede 9 aracın karıştığı trafik kazalarında 10 kişi yaralandı.

İzmir'de zincirleme kaza! Korkunç olayda 10 kişi yaralandı

AA

29.10.2020, 13:38

Otoyol üzerinde Selçuk ilçesi sınırlarında kalan Selatin Tüneli çıkışında plakaları henüz belirlenemeyen otomobillerin karıştığı trafik kazası yaşandı.

Kaza nedeniyle duran Erol Sır'ın kullandığı 31 P 1038 plakalı tıra 64 NH 419 plakalı otomobil, bu otomobile de arkasından gelen 09 UN 294 plakalı kamyonet çarptı.

Aynı yolda seyreden 4 otomobil de kaza nedeniyle kontrolden çıkarak birbiriyle çarpıştı.

Kazada ön ve arkadan aldığı darbelerle ağır hasar gören 64 NH 419 plakalı otomobildeki 5 kişi, sıkıştıkları yerden itfaiyenin çabasıyla çıkarıldı.

Diğer araçlarda yaralanan 5 kişi ile birlikte toplam 10 yaralı, İzmir ve Aydın'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, sıkışan araçtan çıkarılan yaralıların Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde asistan doktor olarak görev yaptıkları öğrenildi.

Tır sürücüsü Erol Sır, gazetecilere, "Önümde bir kaza oldu, dörtlüleri yakıp durdum. Ben durunca otomobil arkadan gelip vurdu. Ne olduğunu anlamadım." dedi.

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