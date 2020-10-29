Toplu ulaşımda HES kodu dönemi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun pandemiyle mücadele çalışmaları kapsamında aldığı karar uyarınca, toplu ulaşım araçlarında elektronik HES Kodu kontrolü uygulamasını 30 Ekim Cuma gününden itibaren başlatıyor. İlk etapta, kişiselleştirilmiş (fotoğraflı) İzmirim Kart biniş bilgileri, her gün T.C. Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacak.

KARANTİNA TESPİTİ

VATANDAŞLARIN, kişiselleştirilmiş ve hamiline İzmirim kartlarını, 15 Kasım'a kadar "hes.eshot.gov. tr" adresi üzerinden HES kodları ile eşleştirmesi isteniyor. Böylece kentte toplu ulaşım araçlarına yapılan tüm binişler elektronik takip altına alınmış olacak. Biniş bilgileri, günlük olarak T.C. Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacak. Bakanlık, karantinada olması gerekirken dışarıda olan hastaların ya da temaslı kişilerin tespitini yaparak cezai işlem başlatacak.