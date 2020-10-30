Ege Denizi'nde saat 14.51'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı'daki 11 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. Binanın alt katında bulunan tekel bayisinin çalışanları kendilerini dışarı atıp, canlarını kurtardı.
Ancak yanındaki zincir market şubesinde çalışanları ve bazı müşterilerin mahsur kaldığı öne sürüldü. Markette 20 kişinin mahsur kaldığı ifade edilirken, ihbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, binada arama kurtarma çalışması başlattı.
DHA
11 katlı binanın ilk 3 katı çöktü, markette 20 kişinin mahsur kaldığı iddia edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.