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Haberler İzmir 11 katlı binanın ilk 3 katı çöktü, markette 20 kişinin mahsur kaldığı iddia edildi

11 katlı binanın ilk 3 katı çöktü, markette 20 kişinin mahsur kaldığı iddia edildi

Son dakika... ’ın Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, ’da 11 katlı bir binanın alttaki 3 katı çöktü. Binanın altındaki zincir marketin şubesinde 20 kişinin mahsur kaldığı iddiasıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı.

11 katlı binanın ilk 3 katı çöktü, markette 20 kişinin mahsur kaldığı iddia edildi

30.10.2020, 17:57

Ege Denizi'nde saat 14.51'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı'daki 11 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. Binanın alt katında bulunan tekel bayisinin çalışanları kendilerini dışarı atıp, canlarını kurtardı.

Ancak yanındaki zincir market şubesinde çalışanları ve bazı müşterilerin mahsur kaldığı öne sürüldü. Markette 20 kişinin mahsur kaldığı ifade edilirken, ihbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, binada arama kurtarma çalışması başlattı.

DHA

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