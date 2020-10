Aden Huzurevi’nde her güne farklı bir etkinlik

Dünyanın ve ülkemizin en büyük gündemi korona virüs pandemisi. Yeşilin ve mavinin her tonunun bir arada bulunduğu İzmir'in Mordoğan ilçesinde hizmet veren Özel Aden Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nin sakinlerinin gündemi ise, o gün hangi etkinliği yapacakları ve sabırsızlıkla bekledikleri egzersiz saati. Evlerinde yaşamları kısıtlanan ileri yaştaki insanlar sosyal ve psikolojik olarak baskılanıp yürüyüş bile yapamazken, Aden sakinleri her günü dolu dolu geçirerek, beden ve ruh sağlıklarını güçlendiriyor. Özel Aden Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi kurucusu Dr. Aykan Çelikel, "İleri yaştaki bireyler için hazırlanan etkinliklerde mutlaka bir anlam ve amaç olmalı" dedi. Her gün farklı bir etkinlik düzenlediklerini belirten sosyal hizmet uzmanı Kadriye Arık da, "Yaşlı bireylerin ilgileri ve potansiyelleri doğrultusunda üretkenliklerinin ve hayatla bağlarının devam ettirilmesi gerekir. Çeşitli malzemelerle gerçekleştirilen sanat etkinlikleri ile yaratıcı ürünler ortaya çıkartıyoruz, müzik dinletileri ve sinema etkinlikleri ile hoş vakit geçiriyoruz, sohbet ve paylaşım etkinlikleri ile mutluluklarımızı ve acılarımızı paylaşıyoruz" diye konuştu.



HER YAŞTA EGZERSİZ

Yaşlıların günlük egzersizlerini de yaptığını belirten Fizyoterapist H. Gül Karaboğa ise, "Düzenli egzersiz hem kas-iskelet sistemimizi geliştiriyor hem de bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Alzheimer, demans, kalp hastalıkları gibi sağlık problemleri ile mücadelede de egzersiz oldukça etkili. Yaş ilerledi diye egzersizden vazgeçilmemelidir. Yaşam kalitesi her yaşta artırılabilir, bunun bir yolu da egzersizdir" dedi.

