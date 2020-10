Bir geleneğin kültürün adı: 25 Mart Oltu Cağ Kebabı

Erzurum Mutfak kültürünün en önemli geleneksel yemeği cağ kebap, artık tüm Türkiye’ye yayılmış durumda

Tarihsel geçmişi, hazırlanışı, sunumu ve gastronomi turizmi açısından önemini eskiden et yemeği olarak evlerde yapılan cağ kebabı, Erzurum da ön plana çıkmış ve şimdi Tüm Türkiye'ye yayılmıştır. Oltu cağ kebabı, Erzurum mutfak kültürünün en önemli geleneksel ürünüdür, Erzurumlular için bağımlılık derecesinde sevilen, misafirlere ikramının bir şölen havasında yapıldığı, cağ kebabı, Erzurum'un bir markasıdır. Kuzu/koyun etinin tuz, soğan ve karabiber marinasyonu ile yapılan Erzurum'un müthiş lezzeti cağ kebabı yanında soğan, domates, sivri biber, tandır ve lavaş ekmeği ile birlikte mukavvi öğünler için vazgeçilmez bir lezzettir. Erzurum ve çevresinden tüm Türkiye'ye yayılan bu lezzetin İzmir'deki en iyi adresi de 25 Mart Oltu Cağ kebabıdır.



AÇILIŞ VE DAVETLERDE

Açılış ve davetlere özel gün ve gecelerinizde, festivallerde, cağ lezzetini tatmak isteyenlere bizzat cağ kebabı şişi takılarak kurularak bu lezzet sunuluyor. Bütün et çeşitleri döner olarak da catering hizmeti 25 Mart Oltu Cağ Kebap kalite ve güvencesinde sunuluyor. 25 Mart Oltu Cağ Kebap gerçekten damak tadına önem veren, eti bilen gerçek cağ kebabının lezzetini yaşayan hissedenlerin adresidir. Buradaki lezzetli etleri cağ kebabını deneyen herkes hayran kalmaktadır. Porsiyonların büyüklüğü, etlerin kalitesi, kendi suyunda yapılan çorbaların lezzeti ve bol köpüklü yayık ayranı ile İzmirlilerin lezzet durağı olmuş bir mekan. 25 Mart Oltu Cağ kebabı Forum Bornova'da şık, otantik olarak dekore edilmiş ferah keyifli bir mekan. Mavibahçe yemek katındaki mekan 250 kişiye hizmet vermekte burada dönerin en lezzetlisi özeli sunulmaktadır.



CERRAH GİBİ İŞLİYORUZ

Eti ve hayvancılığı da bilen bu işi tutku derecesinde sevgi ile yapan 25 Mart Oltu Cağ Kebap'ın sahibi Necmettin Uçar işletmesini ve ürünlerini şu sözlerle anlatıyor: "Biz burada kuzuyu cerrah gibi işliyoruz. Et pişirmek sanattır. Doğru, dürüst işini yapmak ayrı bir sanat. Ben bu işi sonradan öğrenenlerden değilim, bu işin içine doğdum. Cağ kebabı için kullandığımız süt kuzuları özenle seçiyoruz ve çok ince detaylarıyla bütün sinirlerini alarak marine ediyoruz. Günlük marinelenen et asla ertesi gün takılmaz. Yani bizdeki bütün etler aynı gün işlenir ve aynı gün tüketilir. Donuk et asla kullanılmaz.